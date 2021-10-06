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Рекомендовал Рогов: Пынзарь отметилась на «Доме-2» в актуальном свитере оттенка индиго

Стилист Александр Рогов ранее рассказывал о тренде на эти теплые кофты.

Рекомендовал Рогов: Пынзарь отметилась на «Доме-2» в актуальном свитере оттенка индиго
Дарья Пынзарь.

Дарья Пынзарь поддержала тренд на свободные свитера, которые стали этой осенью хитом сезона. Об этом рассказал Александр Рогов на авторском YouTube-шоу Rogov live.

«Современный свитер – объемный, полуприлегающий с горлом средней высоты, тоже не в обтяжку. Это очень важно!» — сказал модный эксперт.

Ведущая «Дома-2» Выбрала как раз такой актуальный экземпляр в оттенке индиго, подобрав к нему брюки в тон из трикотажа. А также белую меховую эко-куртку.

Отметим, что ранее Дарья Пынзарь поддержала другой тренд, озвученный Александром Роговым – облегающий ботильоны на шпильке с узким мысом яркого цвета. Она выбрала зеленые.

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