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Писк сезона: Рогов рекомендовал эластичные ботильоны, которые сделают любой образ ярким

Также в моду вошли цветные ботфорты.

Писк сезона: Рогов рекомендовал эластичные ботильоны, которые сделают любой образ ярким
Александр Рогов. Фото: Борис Кудрявов/ "Экспресс газета"

Александр Рогов на шоу СТС «Рогов в деле» показал ботильоны, которые могут стать изюминкой любого возраста. Их могут включать в свои гардеробы как юные девушки, так и дамы в возрасте, лишь бы хватило смелости.

Модные ботильны имеют женственную эластичную форму с узким мысом и тонким каблучком, а также яркий цвет фуксии. В настоящий момент цветная сочная обувь в тренде. Кроме розового, это может быть желтый, зеленый, синий оттенок или любой другой, отличающийся от классики.

Модные ботильоны. Кадр из шоу «Рогов в деле»/ СТС

«Очень яркие и классные», — похвалил Рогов модные ботильоны.

С ними стилист составил лук с пышной юбкой из тафты и джемпером с контрастным ромбовидным узором.

Модные ботильоны. Кадр из шоу «Рогов в деле»/ СТС

Отметим, что в моде сейчас не только яркие эластичные ботильоны, но и ботфорты, которые выглядят примерно так же, но имеют длину выше колен.

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