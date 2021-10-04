Писк сезона: Рогов рекомендовал эластичные ботильоны, которые сделают любой образ ярким

Александр Рогов на шоу СТС «Рогов в деле» показал ботильоны, которые могут стать изюминкой любого возраста. Их могут включать в свои гардеробы как юные девушки, так и дамы в возрасте, лишь бы хватило смелости.

Модные ботильны имеют женственную эластичную форму с узким мысом и тонким каблучком, а также яркий цвет фуксии. В настоящий момент цветная сочная обувь в тренде. Кроме розового, это может быть желтый, зеленый, синий оттенок или любой другой, отличающийся от классики.

«Очень яркие и классные», — похвалил Рогов модные ботильоны.

С ними стилист составил лук с пышной юбкой из тафты и джемпером с контрастным ромбовидным узором.

Отметим, что в моде сейчас не только яркие эластичные ботильоны, но и ботфорты, которые выглядят примерно так же, но имеют длину выше колен.

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