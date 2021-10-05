Рекомендовано Роговым: Пынзарь появилась на «Доме-2» в трендовых эластичных ботильонах цвета арбуза

Дарья Пынзарь – большая модница, ведущая часто появляется на публике в трендовых нарядах и делится со своими подписчиками своими предпочтениями.

Недавно она рассказала, что осенью любит носить спортивные теплые костюмы, однако на съемки шоу «Дом-2» канала «Ю» она нередко выбирает наряды погламурнее. Накануне она засветилась на проекте в трикотажном платье оттенка шокинга, который в настоящий момент актуален.

А также в эластичных ботильонах цвета арбуза с узким мысом и на тонком каблучке, к которым советовал присмотреться ведущий шоу СТС «Рогов в деле» Александр Рогов. В этом сезоне приветствуется облегающая обувь ярких расцветок.

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