Все в изумрудах: Ани Лорак засветила кольцо на безымянном пальце во время отпуска в Эмиратах

С кем звезда отправилась за границу, она рассказывать широкой публике не стала.

Ани Лорак похвасталась своим шикарным отдыхом в Дубае. Артистка остановилась в пятизвездочном отеле, где самый дешевый номер в сутки стоит 60 тысяч рублей. Гостиница расположена у самого побережья Персидского залива и имеет панорамный бассейн на крыше.

Певица при этом не стала раскрывать, кто составил ей компанию в отпуске, а в своем Instagram публикует исключительно собственные снимки. При этом очевидно, что артистку кто-то снимает со стороны.

Тем не менее, один момент Ани Лорак скрывать не стала, это наличие колечка на безымянном пальце. Знаменитость показала свой скромный, но приятный завтрак в виде круассана и чашечки кофе на видео в личном блоге, где как раз и засветила роскошное украшение, все усыпанное изумрудами.

Напомним, в настоящий момент Ани Лорак имеет статус свободной женщины. Со своим мужем, бизнесменом-турком Муратом Налчаджиоглу, она прожила в браке 14 лет. В их отношениях родилась единственная дочь София, которая приняла веру своей матери – в 2012 году ее крестили. Экс-супруги периодически появляются вместе на различных светских мероприятиях и в последнее время делают это довольно часто.

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