Точно не 42: как на самом деле звали умершую жену Шаляпина и сколько ей было лет в действительности

Смерть жены Прохора Шаляпина наделала много шума среди россиян. История с заражением коронавирусом Татьяны Клаудии Дэвис прямо на свадьбе и ее трагической смертью выглядела настолько фантастичной, что нашлось немало тех, кто решил, что она просто выдумана для пиара артиста. Тем более его «экс-возлюбленная» Виталина Цымбалюк-Романовская ранее призналась, что их отношения были ненастоящими.

Однако адвокат Александр Бенхин выяснил, что смерть Дэвис на самом деле была, а также рассказал несколько любопытных подробностей про бизнесвумен корреспонденту Teleprogramma.pro.

Александр Бенхин, который сам жил в Канаде несколько лет, был удивлен, что по поводу смерти Татьяны не было некролога и решил для себя прояснить факт ее смерти. В итоге столкнулся с несколькими трудностями.

«Сложно было изначально найти ее контакты, потому что она всем представлялась, как Таня (Tanya – на английском), но во всех официальных документах и в реестре адвокатов в Канаде она числится, как Татьяна Клаудиа Дэвис (Tatiana Claudia Davis). Потом мне было удивительно, что везде пишут, будто ей 42 года, но даже Прохор подтверждает, что ей на самом деле было 47. Она 1974 года рождения», — рассказал адвокат.

Однако позвонив в офис Татьяны, где она числилась в реестре адвокатов, ему подтвердили сотрудники Дэвис, что она умерла. Про некролог они сказали, что будет позже.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.