Лорак приняла в гостях бывшего мужа

Бывший супруг Ани Лорак бизнесмен Мурат Налчаджиоглу прилетел в Москву, чтобы встретиться с дочерью Соней. Певица постаралась забыть прошлые обиды и не препятствовала их общению.

Напомним, супруги прожили в браке 14 лет. В их отношениях родилась единственная дочь София, которая приняла веру своей матери – в 2012 году ее крестили. В разрыве отношений супругов многие винят модель Самию Ахметову. Однако сама девушка это отрицает, заявляя, что стала встречаться с бизнесменом уже после развода.

Свой брак с Муратом, Лорак называла «мучительным», обвиняя мужчину в том, что он никогда не интересовался своей дочерью, фактически не участвуя в ее воспитании. Однако певица не стала поступать, как многие обиженные женщины после развода – запрещать дочери встречаться с отцом. Лорак уверенна, что девочка не должна знать о ее боли.

На фото и видео, которыми Налчаджиоглу успел поделиться в своем блоге, София выглядит невероятно счастливой рядом с папой. Кстати, девочка очень похожа на своего турецкого отца.