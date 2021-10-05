Какая знойная дама! Климова показала дочку-воображульку с ягодами на пальчиках вместо маникюра

Екатерина Климова обнародовала в личном блоге забавную фотографию своей младшей дочери Беллы Месхи. Недавно малышке исполнилось 6 лет, но женственность в ней проявляется вовсю.

На снимке малышка позирует перед камерой, нацепив на кончики пальцев алую малинку. Нет сомнений – Изабелла воображает, что это яркий маникюр. Комичности ситуации придает тот факт, что крошка при этом пытается состроить выражение лица, как у женщины-вамп.

Напомним, Белла родилась в последнем браке Екатерины Климовой с артистом Гелой Месхи. До этого у нее были отношения с актером Игорем Петренко, от которого появились на свет мальчики Корней и Матвей. И от самого первого мужа, ювелира Ильи Хорошилова, у звезды сериала «Бедная Настя» осталась старшая дочь Елизавета.

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