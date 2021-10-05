В стиле Барби: мама Наташи Королевой в кукольном розовом платьице предстала у фортепиано

Людмила Порывай оригинально поздравила свою старшую внучку Соню с 16-летием, спев для нее у фортепиано.

Долгое время считалось, что девочка, рожденная первой дочкой артистки Ириной Осауленко, единственная. Но после выхода шоу НТВ «Секрет на миллион» стало понятно, что есть еще одна. Малышку родила суррогатная мама от биоматериала Наташи Королевой, который она подарила своему другу.

Людмила Порывай облачилась в розовое платьице мини в стиле Барби с пышной оторочкой по подолу. И, усевшись за инструмент спела песенку Happy Birthday to You.

Напомним, Ирина Осауленко старше своей знаменитой родственницы на пять лет и тоже является певицей, выступая под псевдонимом Руся. Ее нельзя назвать безызвестной: когда-то на Украине она была настоящей звездой, много выступала и в США. Но после рождения двух сыновей с особенностями развития женщине фактически пришлось попрощаться с карьерой артистки. Позже старший сын Ирины умер, но родилась здоровая девочка Соня. В трудностях и радостях рядом с ней всегда были ее сестра Наташа и мама.

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