Какие модные сапоги рекомендовали для этой осени Хромченко и Рогов

Стилисты в разных шоу отметили одну и ту же обувь.

Эта осень продиктует в обувном мире два диаметрально противоположных тренда: один удобный, второй яркий, заметный, броский.

Первый тренд – это жокейские сапоги с низким каблучком и округлым мысом. Они редко имеют какие-то украшения, просто прямые, доходят примерно до колена. Эти сапоги Александр Рогов представил на своем YouTube-шоу Rogov live. А Эвелина Хромченко презентовала образ с ними во время эфира «Модного приговора».

Второй тренд – ярко-синие ботфорты с узким мысом и каблуком-шпилькой. Рогов заметил, что не любит этот цвет, но данная обувь, безусловно, привлекательная.

На «Модном приговоре» такие сапоги представили в образе с мини-платьем и высокими перчатками. Стилисты посоветовали носить подобную обувь ровно до длины подола или так, чтобы подол перекрывал край сапог.

На шоу Первого канала также заметили, что бахрома по-прежнему в моде. А мини начнет покорять сердца модниц этой осенью. Ведь многие дизайнеры одежды представили свои модели именно в этой длине.

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