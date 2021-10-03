«Хорошие!»: Рогов показал универсальные джинсы, которые можно носить с чем угодно

Александр Рогов на шоу СТС «Рогов в деле» сделал модный разбор вещей новой героини проекта Светланы. Обычно стилист сразу начинает критиковать наряды участниц программы, которые мечтают с его помощью преобразиться. Однако на этот раз ведущий начал с похвалы.

В шкафу у героини фэшн-шоу он обнаружил качественные универсальные джинсы, которые рекомендовал приобрести всем зрительницам передачи. Это оказались брюки из классического денима, плотные и широкие, традиционного для них синего цвета.

«Я вижу очень-очень неплохие джинсы, они из плотного денима. Пожалуйста, вся страна, возьмите пример со Светы в выборе правильных джинсов. Хорошие! Их мы оставляем, их действительно можно носить с чем угодно», — прокомментировал Александр Рогов.

Ранее эксперт рекомендовал присмотреться модницам к джинсам утрированной ширины с разрезами, которые отлично скрывают лишний вес.

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