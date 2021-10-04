«Двубортность очень стройнит»: какой тренч рекомендовала полным женщинам Хромченко

Ведущая советовала в принципе не отказывать себе в покупке стильного плаща.

Эвелина Хромченко рекомендовала в эфире Первого канала всем женщинам обязательно приобрести тренч, если его до сих пор нет. А также показала модель, которая визуально стройнит фигуру за счет нескольких простых деталей.

«У гардероба, также как у образования, есть таблица умножения. У начального гардероба есть база и внутри этой базы тренч – обязательная часть, необходимый ингредиент. Здесь вы видите, как на данный размер plus-size работают контрастные пуговицы. И двубортность всегда очень стройнит», — сказала Хромченко на шоу «Модный приговор».

Чтобы выглядеть еще стройнее в тренче, стилист советовала чуть расстегивать плащ и слегка распускать пояс, засовывая его концы в карманы. Так посередине образуется вертикальная линия, которая делает силуэт зрительно более компактным.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.