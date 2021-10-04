Выгодно подает фигуру: какая актуальная юбка хорошо ложится на любые бедра, показал Рогов

Александр Рогов на шоу СТС «Рогов в деле» посоветовал модницам обратить внимание на твидовую юбку длины миди, пошитую на запах.

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«Твид – это тренд сезона, заверил он.

Юбка на запах средней длины ложится практически на любую фигуру – и с широкими, и с узкими бедрами, а за счет вертикальной линии спереди, образующейся из-за специфики шитья, силуэт в ней вытягивается и делает модницу визуально стройнее.

Кроме того, такая юбка легко включается в самые разные образы. Например, Александр Рогов составил с ней и классический лук в стиле Шанель, сочетав ее с лаконичным жакетом до талии. А также весьма динамичный, укомплектовав юбку спортивным жилетом и рубахой, не забыв про женственные лодочки и цветочную брошь. Получился оригинальный современный фьюжен.

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