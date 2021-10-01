«Закончилось наше лето»: Навка в белом вязаном пальто попрощалась со зрителями в Сочи

Татьяна Навка обратилась к зрителям своего шоу на ледовой арене в Сочи, объявив о завершении театрального сезона в Краснодарском крае. Фигуристка вышла к своим поклонникам в тотальном образе в белых тонах с вязаным пальто.

Звезда поблагодарила людей за полные залы и проявленный интерес к своему сказочному проекту. Позже спортсменка разместила в личном блоге благодарственный пост.

«Вот и закончилось наше волшебное лето, на месяц позже календарного. Весь сезон мы дарили положительные эмоции зрителям Сочи-парка, гостям и жителям города. Это были три потрясающих месяца с аншлагами, аплодисментами, улыбками и невероятной сказочной атмосферой! За это время мы успели создать уникальную историю, где на одном льду в рамках одного шоу было четыре Людмилы, и все четыре олимпийских чемпионки! Каждое шоу было для нас уникальным и неповторимым!

И поэтому не удивительно, что Сочи плачет проливными дождями… Но мы не прощаемся, Навка-шоу улетает создавать новую историю, которую мы обязательно подарим вам в новом сезоне! Навка-шоу и я говорим спасибо Сочи, спасибо наш зритель за теплый прием, за любовь к фигурному катанию и нашим волшебным сказкам!» — написала в Instagram Татьяна Навка.

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