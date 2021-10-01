Как на самом деле зовут Елену Воробей, и как Александр Розенбаум повлиял на ее псевдоним

Владимир Винокур на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» рассказал, что Елена Воробей на самом деле имеет совсем другую фамилию. Взять псевдоним ей посоветовал именно он.

Произошло это в тот момент, когда юмористка пришла устраиваться к нему в театр. Он отказал ей, сославшись на то, что она уже сложившаяся артистка и ей нужно выступать сольно, а не в команде.

«Единственное, с фамилией нужно что-то придумать. Неафишная фамилия – Лебенбаум. Пиаф подойдет, Воробушек. Она говорит: «Ну какой же я Воробышек, я – Воробей». Я говорю: «Ну, хотя бы, Воробей»», — рассказал Владимир Винокур.

На тот момент очень популярен был на эстраде Александр Розенбаум и Владимир Винокур посчитал, что фамилия Лебенбаум слишком созвучна с его. Их могли путать, полагает комик.

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