Элегантный монохром: Навка в трикотажном костюме с длинной туникой появилась на публике

Фигуристка представила свое шоу «Руслан и Людмила». Она была рада тому, что зрители в восторге от постановки.

Татьяна Навка является одной из самых известных фигуристок в стране. Она уже давно не участвует в фотосессиях, но тренирует будущих чемпионов. Навка также занимается с семилетней дочкой Надеждой, которая уже приносит домой медали и участвует в ледовых постановках своей мамы. Не так давно малышка отправилась в школу. Теперь она учится в первой классе. А вот ее мама успевает ездить на фотосессии и съемки.

Накануне Навка приняла участие в «Ледниковом периоде». Она была рада снова занять место в кресле жюри. Но фигуристка позже отправилась в Сочи, где проходят последние в этом сезоне ледовые шоу «Руслан и Людмила». После выступления она вышла к публике. Спортсменка предстала в монохромном наряде. Кремовый трикотажный костюм и длинная туника визуально вытянули силуэт.

Позже Татьяна подурачилась с другими фигуристами. Она спряталась в декорациях.

«Мы 80 шоу откатали. И думаем, что нам дальше делать! У нас грандиозные планы», — призналась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит спортсменка. Многие одарили комплиментами Навку. «О! Как круто!», «Такая стройная», «Как не улыбаться после такого шоу», «Такая вы уютная в этом костюме», «Очень похорошели», «Лед вас омолаживает», «Ну какая красивая», «Таня, прям радуете нас», «Очень наряд понравился», — прокомментировали кадры подписчики.

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