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«Репетировать начала в положении»: Арзамасова впервые после родов вышла на сцену

Малыш Лев в семье артистки и фигуриста Ильи Авербуха появился на свет в середине августа.

«Репетировать начала в положении»: Арзамасова впервые после родов вышла на сцену
Лиза Арзамасова. Фото: Global look press

В середине августа у актрисы Елизаветы Арзамасовой и фигуриста Ильи Авербуха родился сын Лев. Звезда «Папиных дочек» очень быстро пришла в форму и вернулась на сцену.

Арзамасова уже отыграла на сцене театра Наций первый спектакль после рождения малыша. Своими впечатлениями от этого радостного события артистка поделилась в личном блоге.

Лиза Арзамасова. Фото: Global look press

«Вчера сыграли «Зимние заметки». Это был первый спектакль после рождения малыша. Осознала две вещи: во-первых, такого перерыва в выходах на сцену (исключая всеобщий карантин) у меня не было с моих 8-ми лет. Во-вторых, это оказался очень особенный для меня материал, я его репетировать начала в положении, им же закончила прошлый театральный сезон, и вот сейчас впервые «налегке» играю. Сегодня повторим», — написала Елизавета Арзамасова в личном блоге.

Елизавета Арзамасова. Фото: instagram.com/liza_arzamasova/

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Авербух и АрзамасоваЕлизавета АрзамасоваЛиза Арзамасовановости шоу-бизнеса