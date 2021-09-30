Анна Нетребко скомбинировала дизайнерскую маску с лиловым спортивным костюмом

Артистка нарядилась в модные худи и джоггеры.

Оперная певица Анна Нетребко облачилась в наряд спортивного стиля. Свежее фото нового образа знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram.

Нетребко выбрала трикотажный костюм лилового цвета с рисунком анимационного героя. Исполнительница отдала предпочтение удлиненной худи и штанам с защипами на манжетах. Артистка дополнила утепленный комплект пальто-накидкой песочного оттенка.

На ногах Нетребко были черные с воздушной подошвой кроссовки. Анна отдала предпочтение обуви из ткани. А в качестве аксессуаров артистка использовала бордовую объемную сумку из кожи на широком ремне и очки под цвет.

Самым дерзким и выделяющимся аксессуаром стала защитная маска с изображением улыбки скелета.

К слову, образ Нетребко был выполнен в уличном стиле. Аутфиты со спортивными элементами часто привлекают знаменитостей. Модницы шоу-бизнеса любят демонстрировать наряды спортивного стиля. Например, ранее ими хвастались певица Клава Кока и исполнительница Ани Лорак.

Напомним, ранее Анна Нетребко вышла на сцену в мерцающем платье с рукавами-буфами.

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