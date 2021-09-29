Мерцание и шик: Анна Нетребко в платье-бюстье оттенка индиго блистала на российской сцене

Анна Нетребко вместе с мужем Юсифом Эйвазовым совершила гастрольный тур по трем российским городам. Звезда оперной сцены побывала в Самаре, Воронеже и Нижнем Новгороде. А до этого выступила в московском Кремле, отметив таким образом свое 50-летие.

Певица блистала на сцене в роскошных нарядах, сменяя один за другим. В столице России она отметилась в платье с полоской, которая создавала оптические иллюзии и визуально стройнила фигуру. Об этом эффекте ранее рассказывал Александр Васильев.

В туре звезда выделилась декольтированным платьем-бюстье с цветочным принтом цвета индиго. Звезда при этом накрыла плечи изумрудным палантином. По словам Эвелины Хромченко, в этом сезоне этот оттенок зеленого очень актуален, как и тон «нежная липа», «ели», «спелой груши» и «арбуза». Атласный блеск наряда Анны усиливался в свете софитов на сцене, создавая привлекательное мерцание.

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