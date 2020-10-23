В оливковых тонах: Лорак в легинсах по фигуре дополнила образ грубыми ботинками

42-летняя поп-исполнительница использовала в образе тренд на сочетание объемных и узких вещей.

Украинская певица Ани Лорак в последнее время стала отдавать предпочтение не только элегантным платьям и корсетам, но и повседневным нарядам. В одном из последних постов личного профиля артистки появился свежий снимок аутфита Лорак в спортивном стиле.

Актриса отправилась на прогулку и надела максимально простые, но при этом трендовые вещи. Лорак решила обыграть скучные черные легинсы и толстовку оливковыми ботинками на «тракторной» подошве и бейсболкой им в тон.

Стоит отметить, несмотря на безразмерность худи, образ певицы не выглядел громоздким. Лосины, которые подобрала певца, подчеркнули ножки артистки. По словам стилиста Элины Ширяевой, за счет сочетания разных фасонов, любая девушка всегда может подчеркнуть свои достоинства и скрыть недостатки.

«Это могут быть узкие брюки, юбки-карандаш или платья-футляры — они помогут создать полноценный образ и не дадут вещи объемного кроя испортить фигуру», — посоветовала модный эксперт в интервью журнала «Клео».

Ранее артистка уже выбирала спортивные вещи для своих луков. Иногда Ани Лорак сочетает их с более классическими вещами, чтобы разнообразить внешний вид и увеличить количество мест, куда их можно будет надеть.