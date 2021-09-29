Дива во всех смыслах: Нетребко в мерцающем платье с рукавом-колоколом покорила оперную сцену Воронежа

Анна Нетребко уже давно живет в Австрии со своим мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго. Однако отмечать свое 50-летие она решила на родине. В честь юбилея оперной дивы был устроен грандиозный праздник-концерт в Кремле. А поздравлять на сцену вышел сам Дмитрий Песков, передав теплые слова от президента России Владимира Путина.

Певица после выступления в столице России отправилась в небольшой гастрольный тур, выступив на сценах Воронежа, Самары и Нижнего Новгорода. Артистка блистала в роскошных нарядах, покоряя сердца поклонников не только волшебным пением, но и своими образами.

Нетребко отметилась в платье-бюстье оттенка индиго с изумрудным палантином на плечах, а также в серебристом полуприталенном платье в пол с одним рукавом-колоколом. В свете софитов блестящая вышивка облачения выглядела впечатляюще.

В личном блоге жена Юсифа Эйвазова показала несколько видеокадров в этом наряде из Воронежа, среди них был и закулисный ролик, на котором видно, как непросто артисткам даются такие выступления. Оказалось, что за сценой Анна Нетребко разоблачается из туфель с каблуками и дает своим ножкам немного отдохнуть.

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