Больше спорта: Клава Кока в оверсайзной футболке и велосипедках спела на «Новой волне»

В одной из последних Stories личного микроблога исполнительницы Клавы Коки появилась запись, в которой знаменитость похвасталась сценическим образом в спортивном стиле. В таком наряде певица повеселила публику на «Новой волне-2021».

Напомним, что ранее артистка уже выступала на сцене сочинского фестиваля в пышном платье. Зефирная воздушная юбка и плотный корсет украсили женственную фигуру Коки. Клава добавила к концертному аутфиту чокер в виде телефонного провода с кулоном в форме буквы «К».

А на следующий день Клава Кока решила сменить элегантное платье на бриджи-велосипедки и объемную футболку с сандалиями на плоской подошве. Спортивный стиль использовал и ее напарник по дуэту на вечер — Дима Билан.

Артисты не стали демонстрировать сложные принты и массивные украшения. Акцентной в их аутфитах оказалась простота. Так, Кока отдала предпочтение футболке с «мужского плеча» мандаринового цвета. Клава разбавила яркий верх телесными велосипедками. А на ноги певица надела песочные сандалии, забыв про высокие каблуки. В качестве аксессуаров на знаменитости были темные очки и бейсболка.

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