В черном комбинезоне и белой блузе: дочь покойной Началовой виртуозно перепела хит Уитни Хьюстон

Дочери ныне покойной певицы Юлии Началовой Вере Алдониной скоро исполнится пятнадцать лет. Для всех уже очевидно, что девочка унаследовала таланты своей мамы. Вера хороша собой, обладает даром актрисы и роскошным голосом.

В Сети появилось видео, запечатлевшее, как Вера Алдонина выступает на одном из праздничных мероприятий в дуэте с известным вокалистом Александром Панайотовым, который был дружен с Юлией Началовой.

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Песню для исполнения дочь Юлии Началовой взяла очень сложную — хит Уитни Хьюстон I have nothing. Причем Вера в этом дуэте с Александром Панайтовым вела, а известный вокалист подпевал.

В Сети выступление Веры Алдониной произвело фурор. Поклонники восторгаются талантом Веры.

«Молодец. Мама была бы довольна», «Мамин голос», «Очень красиво. Самое лучшее и лучше реализовывается в детях. Браво», «Вера молодец! Мамино продолжение, она там, на небесах, очень гордится тобою», «Шикарно, молодец, Верочка. Не могу сдержать слез, как всегда», — высказались в Сети.

Стоит отметить, что на сцене Вера Алдонина блистала в элегантном наряде, сочетав черный комбинезон с белой блузой.

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