Совсем невеста: повзрослевшая дочь покойной Юлии Началовой предстала в белом платье с кружевом

Вере Алдониной не было и тринадцати лет, когда не стало ее мамы, известной певицы Юлии Началовой. Уже больше двух лет воспитанием девочки занимаются ее бабушка с дедушкой, родители покойной Юлии Началовой.

Много внимания дочери уделяет и папа Веры, футболист Евгений Алдонин. Она часто гостит в его новой семье и общается с младшими братом и сестрой.

Периодически фотографии повзрослевшей Веры Алдониной появляются в Сети и каждый раз восхищают поклонников.

Вера явно унаследовала красоту своей мамы Юлии Началовой и ее вокальный талант. А еще у Верочки Алдониной явно есть актерское дарование. Она уже успела принять участие в конкурсе театрального мастерства.

А на снимке, который не так давно появился в фанатском аккаунте Веры Алдониной, явно запечатлен фрагмент сценки.

Вера Алдонина предстала в белом платье с кружевом и с высокой прической. Рядом с ней стоит опустившийся на одно колено молодой человек – так признаются в любви или делают предложение руки и сердца.

«Какая девушка! Верочка, ты прелесть!», «Какое благородство!», «Какая красавица, принцесса», «Верочка, ты супер», — сделали комплименты поклонники Веры Алдониной.

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