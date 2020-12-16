Найдена актриса, которая сыграет Уитни Хьюстон в байопике о певице

В Америке нашли молодую актрису, которая сыграет в биографической картине о культовой певице Уитни Хьюстон. Незабвенную звезду сыграет 28-летняя британка Наоми Экки. Ранее она была известна только второстепенной ролью в фильме «Леди Макбет» 2016 года, но потом снялась в фантастической картине «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Сейчас в ее копилке уже имеется премия BAFTA за роль в одном из сериалов Netflix.

«Большую часть уходящего года мы провели в тщательном поиске актрисы, которая могла бы воплотить Уитни Хьюстон, — цитирует издание Deadline режиссера будущей картины Стелу Меги. — Наоми Экки произвела на нас впечатление на каждом этапе процесса. Меня тронула ее способность запечатлеть на сцене мировую икону, привнося человечность в ее внутреннюю жизнь».

Биографический фильм будет называться I Wanna Dance With Somebody («Я хочу с кем-нибудь потанцевать»). В нем будут звучать песни Уитни Хьюстон. За сценарий отвечает Энтони Маккартен, работавший над «Богемской рапсодией». В каком году картина выйдет на экраны, еще неизвестно.

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