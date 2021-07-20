«Это не моя тема»: Панайотов объяснил, почему не выкладывает фотографии с могилы Началовой

Музыкант Александр Панайотов объяснил, почему не выкладывает фотографии с могилы своей близкой подруги, певицы Юлии Началовой, хотя часто бывает на Троекуровском кладбище.

Как отметил исполнитель, он действительно нередкий гость на погосте. У его жены в ста метрах от могилы певицы похоронен дедушка. Когда он с супругой приходит навестить родственника, то обязательно доходит и до могилы Юлии Началовой.

«Я не могу, естественно, в Instagram выкладывать фотографии с подписью: «Вот, я на могиле Юли». Это не моя тема». Александр Панайотов

Напомним, что Юлия Началова ушла из жизни в марте 2019 года. Она поздно обратилась за помощью к медикам. У «утренней звезды отечественной эстрады» стремительно развился сепсис. Умерла она в больнице от остановки сердца. Смерть такой яркой исполнительницы повергла в шок многих ее коллег и родных. Тот же Панайотов не раз отмечал, что подруга является ему во снах, сообщает «Собеседник».

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