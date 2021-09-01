«Наша умничка»: бывший муж ныне покойной Юлии Началовой показал повзрослевшую старшую дочку Веру

Футболист Евгений Алдонин поздравил наследницу с Днем знаний и дал понять, что очень гордится ею.

Футболист Евгений Алдонин не смог первого сентября проводить в школу старшую дочку Веру, которую ему родила ныне покойная певица Юлия Началова.

Несколько недель назад Евгений Алдонин переехал в Волгоград, став тренером местной команды «Ротор». Вера гостила у папы и его новой семьи до конца лета, а в канун первого сентября вернулась в Москву.

В школу дочку покойной Юлии Началовой провожали бабушка с дедушкой Таисия и Виктор Началовы. Папе Евгению Алдонину, вероятно, прислали фотографию Веры, которая была сделана до или после школьной линейки. Снимком дочери футболист поделился в микроблоге.

В кадре дочь покойной Юлии Началовой предстала в темно-синем костюме, состоящем из двубортного жакета и укороченных брюк.

«Всех с Днем знаний! Желаю нашей умничке новых побед, свершений и знаний!» — написал под фото дочери Евгений Алдонин.

В Сети дочери Юлии Началовой тут же сделали комплименты, отметив, как заметно повзрослела и похорошела Верочка. Напомним, девочка пошла в девятый класс.

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