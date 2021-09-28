Маскулинная куртка плюс юбка с разрезом: Валерия, облаченная в спорт-шик, красиво отметилась в Венгрии

Певица Валерия отправилась в отпуск по Европе. Компанию ей составил муж Иосиф Пригожин. Они побывали в Австрии, а сейчас перебрались в Венгрию, впечатлившись столицей страны Будапештом.

Валерия выбрала для променада по городу особенный лук в коже и стиле спорт-шик, который получил одобрение модного эксперта портала Teleprogramma.pro Ларисы Тимиряевой.

«Модный street style образ в стиле cпорт-шик. Кожа в модных фаворитах, черный цвет — тоже. Образ выстроен в модном контрасте женственности и мужественности, поскольку, юбка — чисто женский предмет гардероба, а куртка-авиатор пришла к нам из мужского. Унисексуальные кроссовки уравновешивают контраст и добавляют динамики и легкости кожаному ансамблю. Не последнюю роль играют солнечные очки, которые добавили четких прямых линий лицу Валерии, гармонизируя его с прямыми линиями карманов куртки и жесткой кожаной фактурой, а цветом поддержали черный монохром всего образа», — прокомментировала лук певицы специально для издания Teleprogramma.pro стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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