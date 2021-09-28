Непрактичные, но скрывают вес: Эвелина Хромченко назвала главные брюки сезона

В этом сезоне кипельно-белые вещи стали настоящим фаворитом подиумов, особенно популярны этой осенью брюки. Об этом в эфире «Модного приговора» на Первом канале рассказала Эвелина Хромченко и назвала среди них те, что особенно актуальны.
«Главные брюки сезона — это гиперширокие брюки с гипердлиной. Когда вы стоите, а брюки лежат на полу», — прокомментировала ведущая.
По словам Хромченко, это не очень практично. Но почему бы женщине не позволить себе модную вещь? Тем более, что широкие и длинные брюки отлично скрывают лишний вес, если он имеется. И удлиняют визуально ноги.
Стилист уверена, что белые брюки всегда привлекают к себе внимание. Они работают примерно как красное платье, поэтому сидеть они должны на теле идеально. Эвелина Хромченко также заметила, что дамам с немодельной внешностью нужно быть осторожными с брюками белого цвета с завышенной талией, поскольку они полнят.
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