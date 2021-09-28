Стиль в простоте: Ходченкова после советов Хромченко облачилась в джинсы модной формы и ширины на променад к морю

Светлана Ходченкова вновь отправилась отдыхать у моря. Актриса совсем недавно нежилась на Мальдивах, где арендовала виллу с гостиной на улице. И вот опять ее личный блог заполняется фотографиями, сделанными на побережье. Однако на сей раз пейзажи выглядят отечественными, родными, а сама актриса надевает для своих променадов вещи потеплее.

Ходченкова выбирает для прогулок вполне понятные и простые наряды, вроде свитеров и брюк, однако, даже по ним заметно, что звезда следит за трендами и старается им соответствовать. Ранее она поддержала моду на мандариновый цвет, облачившись в кофту этого оттенка. Как считает историк моды Александр Васильев, этот тон хорошо освежает внешность и идет практически всем, чего не скажешь об актуальном оттенке омлета.

Новый лук Светланы Хоченковой с прямыми джинсами и свободными свитером тоже с уверенностью можно назвать трендовым. Александр Рогов на своем шоу Rogov live описывал модные свитера, которые должны быть свободными и со средним воротником. И именно такой экземпляр оказался на знаменитой блондинке. А Эвелина Хромченко советовала присмотреться к прямым джинсам-трубам, они, по мнению ведущей «Модного приговора» должны быть в гардеробе этой осенью у каждой женщины.

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