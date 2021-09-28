Уберите детей от экранов: Ира Пинчук устроила любовные игры с мужем в спальне

Бывшие участники проекта «Дом-2» Ира Пинчук и Арай Чобанян в июле этого года впервые стали родителями.

Но наличие маленького ребенка не мешает супругам проявлять свои эмоции и чувства. Ира Пинчук и Арай Чобанян стараются находить время, чтобы побыть наедине и предаться страсти, как они это делали, когда у них не было малыша.

Ира Пинчук поделилась в сторис микроблога видео, которое сделала в супружеской спальне. Они с Араем Чобаняном уютно устроились на кровати. Ира что-то шепнула мужу на ушко, а он в ответ принялся ее страстно целовать.

«Шепнула ему кое-что на ушко. Он растаял. Даже мурашки появились. Фразу, которая возбуждает без прикосновений. Эх, мужики!» — подписала Ира Пинчук кадры.

Что происходило после поцелуев, Ира Пинчук решила не показывать – не на «Доме-2» же! И волшебную фразу предпочла не раскрывать – пожадничала.

Стоит отметить, что Ира Пинчук и Арай Чобанян – одна из самых гармоничных пар реалити-шоу «Дом-2». Правда, их роман зародился не на проекте, а за его пределами.

Но справедливости ради надо сказать, что и у этих невероятно позитивных ребят возникают сложности в отношениях. Некоторое время назад Арай Чобанян рассказывал, что они с Ирой ссорились и два дня не разговаривали друг с другом.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.