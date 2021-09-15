«Мы с Ирой два дня не общались»: муж Пинчук из «Дома-2» заявил о проблемах в семье

Арай Чобанян оправдался за отсутствие Ирины Пинчук в его сторис в Instagram.

Молодые родители, бывшие участники «Дома-2» Ирина Пинчук и Арай Чобанян, почти неделю жили в разлуке. Ира Пинчук вместе с сыном Давидом несколько дней гостила у своих родственников в Брянской области.

Арай Чобанян по каким-то причинам не стал сопровождать жену и двухмесячного ребенка. Когда Ира Пинчук вернулась с малышом домой, Арай Чобанян устроил им теплую встречу, вручив жене роскошный букет голубых и розовых гортензий.

А через некоторое время у пары начались проблемы. Они перестали записывать совместные видео для сторис. Подписчики забеспокоились, и, как оказалось, не напрасно. Арай Чобанян в беседе с поклонниками подтвердил, что у них с Ирой Пинчук был сложный период.

«Мы с Ирой последние два дня не общались, — рассказал Арай Чобанян. — Но сегодня помирились. Так что она появится в моих сторис. Я ее только что по делам отвез. Короче, мы не общались, были поруганные».

Напомним, Ира Пинчук и Арай Чобанян 19 июля стали родителями, появился на свет их сын Давид. Со стороны эта пара кажется идеальной, но, как выясняется, и у них бывают проблемы в отношениях.

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