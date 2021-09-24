Лопнут ведь! Поправившаяся после родов Ира Пинчук из «Дома-2» подчеркнула выпирающий живот в легинсах и топе

Бывшая участница реалити-шоу, а ныне молодая мама Ира Пинчук пока не может вернуться в свою добеременную форму.

Экс-участница проекта «Дом-2» Ира Пинчук два с лишним месяца назад впервые стала мамой. Во время беременности Ирина ни в чем себе не отказывала, хорошо питалась и в итоге прибавила тридцать килограммов.

Часть из них и спустя несколько недель после родов все еще остаются с Пинчук. От некогда стройной фигуры Ирины Пинчук не осталось и следа. Теперь у нее довольно объемные ягодицы, бедра и живот. Причем Ира не старается это как-то драпировать или нивелировать одеждой.

На видео в сторис микроблога экс-участница «Дома-2» предстала в легинсах телесного оттенка и черном асимметричном топе с голым плечом. Наряд невыгодно подчеркнул нюансы располневшей фигуры Ирины Пинчук.

В таком виде молодая мама собралась ехать по делам. Ира наносила себе макияж в ванной комнате, уложив сына Давида на стиральную машинку.

«Быть мамой — это подстраиваться под ребенка. Он у нас успокаивается и спокойно лежит только на стиральной машинке. Поскольку нам сейчас нужно выезжать, я здесь стою и крашусь, потому что другого варианта нет. Арай где-то по делам, жду, когда подъедет, а мне нужно краситься. И за этим еще халтурщиком смотреть», — поделилась Ира Пинчук в кадре.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.