«Первое утро с малышом»: муж Ирины Пинчук предстал с новорожденным сыном на руках

Девятнадцатого июля бывшие участники «Дома-2» Ирина Пинчук и Арай Чобанян впервые стали родителями. У пары родился сын.

Вместе с Ириной в самый трепетный момент находились ее мама Инна и муж Арай Чобанян. Молодой человек трогательно поддерживал рожающую супругу и при этом успевал записывать видео и делиться ими в сторис микроблога. Так что, поклонники пары могли наблюдать за происходящим практически в прямом эфире.

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Ну а ближе к вечеру Ирина Пинчук сообщила, что стала мамой. Ночь она провела вдвоем с сыном, а уже утром к ней пришел счастливый молодой папаша Арай Чобанян.

Он поделился в микроблоге трогательными кадрами. Сначала на видео предстала Ирина Пинчук, склонившись к кроватке с новорожденным сыном.

«Доброе утро выглядит вот так — Булочка моя с Бубликом», — говорит Арай Чобанян за кадром. «Проснулся он, мне улыбается», — отвечает Ирина Пинчук.

А затем Арай показал еще более трепетные кадры. Он держит на руках новорожденного сына и нежно укачивает его. Малыш наряжен во все белое. Выглядит все очень мило и трогательно.

«Первое утро с малышом», — подписал видео Арай Чобанян.

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