В апартаментах: Ира Пинчук в топе бандо потрясла пышными телесами во время романтического вечера с мужем

Бывшие участники «Дома-2» Арай Чобанян и Ира Пинчук устроили приватный праздник только для двоих.

Молодые родители, бывшие участники проекта «Дом-2» Арай Чобанян и Ирина Пинчук решили возродить былую страсть и освежить свои отношения.

Парочка доверила заботы о маленьком сыне бабушке, маме Ирины Пинчук, а сама отправилась развлекаться в апартаменты.

В квартире все было оформлено для того, чтобы разжечь эмоции о влюбленных. На видео в сторис Ирина Пинчук показала комнаты, душевую, освещенные приглушенным светом. Повсюду были рассыпаны лепестки роз.

Предавшись любви и безудержному веселью, Ирина Пинчук предстала в кадрах в одном топе бандо. Нижнюю часть тела молодая мама обмотала махровым полотенцем. Это сделало поправившуюся после беременности и родов Иру Пинчук визуально еще больше.

Но судя по всему, экс-участница «Дома-2» совершенно не комплексует по поводу лишнего веса. Ира Пинчук не скрывает, что любит вкусно поесть. Блинчики и тортики – фавориты молодой мамы.

Напомним, за время беременности Ира Пинчук прибавила в весе рекордные тридцать килограммов. Только часть их ушла после родов, ну а с остальными Ира пока и не думает бороться. Между тем, их с Араем Чобаняном сыну Давиду 19 сентября исполнилось два месяца.

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