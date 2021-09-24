«Как-то вы неприлично, Максим, лежите»: Галкин засветил рельфный торс, представ в микроплавках на яхте

Известный шоумен Максим Галкин в эти дни находится на гастролях в Сочи. Выступления мужа Аллы Пугачевой в городе на Черном море проходят во время кинофестиваля «Кинотавр».

В Сочи Максим Галкин совмещает приятное с полезным. Он не только дает концерты для публики, но и находит время для отдыха. В микроблоге телеведущий поделился снимком, на котором запечатлен во время морской прогулки на яхте.

больше по теме Стильное семейство: Алла Пугачева и Максим Галкин вышли в свет вместе с близнецами Гарри и Лизой Алла Пугачева и Максим Галкин провели воскресенье в гостях у друзей.

В кадре Максим Галкин позирует лежа, поскольку загорает. И по этой же самой причине из одежды на звезде только черные микроплавки.

«Один день в Сочи. Днем солнце, вечером концерт. А завтра дождь, поэтому в Москву. Дождь везде одинаковый. Только увидел, что на фото волны передразнивают меня», — подписал собственный снимок Максим Галкин.

Подписчики шоумена пришли в восторг от откровенного кадра, заявив, что Галкин для них стал теперь еще и эротической фантазией.

«Ой, как-то вы неприлично, Максим, лежите. Наверное, потому что красиво», «Максим, теперь ты — моя эротическая фантазия!», «Дерзкий Максик», — высказались в Сети.

Стоит отметить, что муж Аллы Пугачевой — Максим Галкин — один из немногих мужчин, кто осмеливается демонстрировать свои снимки в плавках публично. Судя по всему, шоумен немало времени проводит в спортзале, что помогает ему иметь подобные формы настоящего атлета.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.