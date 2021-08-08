«Захотелось прижаться к нему»: поклонницы пришли в восторг от обнаженного торса Максима Галкина

Известный шоумен и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин никогда не рассказывает о том, каким образом он сохраняет стройную фигуру атлета. В его микроблоге нельзя увидеть видео тренировок в спортзале или советов о правильном питании. Но очевидно, что Максим Галкин регулярно занимается фитнесом и следит за тем, что ест.

Иначе вряд ли он мог бы демонстрировать общественности свой прекрасный подкаченный торс, бицепсы и умеренные кубики пресса.

В том, что Максим Галкин в свои 45 лет прекрасно сложен, в очередной раз смогли убедиться подписчики фанатского аккаунта, посвященного шоумену. Здесь было размещено фото, на котором телеведущий предстал во дворе своего замка, расставляющим шахматные фигуры на гигантской шахматной доске.

Максим Галкин запечатлен по пояс обнаженным, облаченным в спортивные брюки и кроссовки.

Поклонницы шоумена пришли в восторг от его идеального тела.

«Ну, вообще! Теперь не усну. Нельзя так шокировать на ночь, Максим! Повезло Алле Борисовне с мужем. Надеюсь, и мне когда-нибудь повезет», «Тоже не усну», «Даже захотелось прижаться к нему», «Прекрасное, тренированное тело — это залог здоровья. Максим, так держать», «Какие классные фигуры!» — высказываются в Сети.

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