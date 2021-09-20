Замок с башенками и фигурками людей: как выглядел именинный торт близнецов Пугачевой и Галкина

Подруга Аллы Пугачевой Алина Редель презентовала Гарри и Лизе в день рождения настоящее произведение искусства.

В минувшую субботу, 18 сентября, самые известные близнецы нашей страны отмечали день рождения. Детям Аллы Пугачевой и Максима Малкина, близнецам Гарри и Лизе исполнилось по восемь лет.

больше по теме Такая домашняя: Алла Пугачева в кюлотах и туфлях с белыми носочками повеселилась с детьми и подругой в замке Певица Алла Пугачева накануне продолжала отмечать день рождения близнецов Гарри и Лизы.

В честь этого события в замке в деревне Грязь было устроено громкое торжество с приглашением гостей.

А в воскресенье, судя по всему, праздник был продолжен, но уже в более узком кругу. Гарри и Лизу пришла поздравить давняя подруга их мамы Аллы Пугачевой, меценат Алина Редель. Она презентовала именинникам роскошный торт.

В микроблоге Алины Редель появилось видео, запечатлевшее, как в одной из комнат замка она исполняет Гарри и Лиза поздравительную песенку на английском языке, а затем ребята дружно задувают свечи на торте.

Кондитерское изделие выполнено в виде старинного замка с башенками, рядом с которым стоят фигурки светловолосой девочки и мальчика-брюнета. Вероятно, они изображают маленьких хозяев замка в деревне Грязь, близнецов Гарри и Лизу.

Подписчики Алины Редель восторженно отреагировали на эти кадры.

«Тортик – красота!», «Жалко такое есть», «Очень красивый торт», «И замок! И принц с принцессой! И король с королевой! Все сказочно красиво! Счастья всем и здоровья», — высказались в Сети.

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