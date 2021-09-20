Замок с башенками и фигурками людей: как выглядел именинный торт близнецов Пугачевой и Галкина

В минувшую субботу, 18 сентября, самые известные близнецы нашей страны отмечали день рождения. Детям Аллы Пугачевой и Максима Малкина, близнецам Гарри и Лизе исполнилось по восемь лет.
В честь этого события в замке в деревне Грязь было устроено громкое торжество с приглашением гостей.
А в воскресенье, судя по всему, праздник был продолжен, но уже в более узком кругу. Гарри и Лизу пришла поздравить давняя подруга их мамы Аллы Пугачевой, меценат Алина Редель. Она презентовала именинникам роскошный торт.
В микроблоге Алины Редель появилось видео, запечатлевшее, как в одной из комнат замка она исполняет Гарри и Лиза поздравительную песенку на английском языке, а затем ребята дружно задувают свечи на торте.
Кондитерское изделие выполнено в виде старинного замка с башенками, рядом с которым стоят фигурки светловолосой девочки и мальчика-брюнета. Вероятно, они изображают маленьких хозяев замка в деревне Грязь, близнецов Гарри и Лизу.
Подписчики Алины Редель восторженно отреагировали на эти кадры.
«Тортик – красота!», «Жалко такое есть», «Очень красивый торт», «И замок! И принц с принцессой! И король с королевой! Все сказочно красиво! Счастья всем и здоровья», — высказались в Сети.
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