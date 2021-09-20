Такая домашняя: Алла Пугачева в кюлотах и туфлях с белыми носочками повеселилась с детьми и подругой в замке

Певица Алла Пугачева накануне продолжала отмечать день рождения близнецов Гарри и Лизы.

В минувшую субботу, 18 сентября, в замке подмосковной деревни Грязь был большой праздник.

Алла Пугачева и Максим Галкин с размахом, но при этом по-домашнему, отмечали день рождения своих наследников. Близнецам Гарри и Лизе исполнилось по восемь лет.

А накануне, в воскресенье, празднование было продолжено в узком кругу. В гости к Алле Пугачевой, Максиму Галкину и Гарри и Лизе пришла их соседка и давняя подруга Аллы Борисовны Алина Редель.

Алла Пугачева встречала гостью в домашнем, но очень стильном образе. Примадонна облачилась в толстовку, кюлоты и черные туфли с белыми носочками.

Волосы Алла Борисовна собрала в высокий хвост, а часть их просто распустила по плечам.

В своем микроблоге Алина Редель поделилась видео, на котором запечатлено, как вместе с Аллой Пугачевой, Гарри и Лизой они веселятся рядом с именинным тортом и задувают свечи на нем.

Напомним, не так давно Алла Пугачева трансформировала свой образ. На смену рыжим локонам пришли белокурые.

Поклонники Аллы Борисовны уже успели отметить, что новый имидж ей очень к лицу. Со светлыми волосами 72-летняя Алла Пугачева стала выглядеть еще моложе, чем прежде.

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