«Какая харизма!»: Воеводина показала повзрослевшего сына от экс-короля Малайзии

В 2015 году Оксана Воеводина выиграла титул «Мисс Москва», а тремя годами позже стала женой бывшего малазийского короля Мухаммада V. Красивая сказка обернулась скандалом. Монарх узнал о пикантном прошлом своей избранницы и решил разорвать союз с красавицей, которая на тот момент уже была в положении.
Воеводина родила сына, которого назвала Леон. В своем инстаграм она поделилась снимком подросшего мальчика.
«Когда у меня не было детей, у меня была целая куча теорий как надо воспитывать детей. Воспитывать сердцем! Вкладывать! Не навязывать! Предлагать и пробовать. Вот что я четко уяснила», — написала Воеводина.
Фанатов очаровали снимки Лиона.
«Какая харизма, какой взгляд! Прелестный ребенок! Замечательный малыш!», — писали пользователи Сети.
Добавим, что Мухаммад V не принимает участия в воспитании сына, которому уже два года.
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