«Какая харизма!»: Воеводина показала повзрослевшего сына от экс-короля Малайзии

В 2015 году Оксана Воеводина выиграла титул «Мисс Москва», а тремя годами позже стала женой бывшего малазийского короля Мухаммада V. Красивая сказка обернулась скандалом. Монарх узнал о пикантном прошлом своей избранницы и решил разорвать союз с красавицей, которая на тот момент уже была в положении.

Воеводина родила сына, которого назвала Леон. В своем инстаграм она поделилась снимком подросшего мальчика.

«Когда у меня не было детей, у меня была целая куча теорий как надо воспитывать детей. Воспитывать сердцем! Вкладывать! Не навязывать! Предлагать и пробовать. Вот что я четко уяснила», — написала Воеводина.

Фанатов очаровали снимки Лиона.

«Какая харизма, какой взгляд! Прелестный ребенок! Замечательный малыш!», — писали пользователи Сети.

Добавим, что Мухаммад V не принимает участия в воспитании сына, которому уже два года.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.