ЗВЕЗДЫ

«Думала, что не выживу с ребенком внутри»: Воеводина поведала, как пережила развод

Бывшая супруга экс-короля Малайзии долгое время не знала, как справиться с накатывающими чувствами обиды и одиночества.

«Думала, что не выживу с ребенком внутри»: Воеводина поведала, как пережила развод
Оксана Воеводина/Фото: https://www.instagram.com/p/B5nA7ENqFww/

«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина откровенно поведала о том, как сумела пережить непростой развод. Напомним, Мухаммад V официально расторг брак с россиянкой в июле 2019 года. После этого монаршая особа заявил, что практически уверен – Воеводина ему изменяла, а значит, он не является отцом новорожденного мальчика.

Недавно в личном микроблоге сама Оксана призналась – это расставание было для нее очень болезненным. Воеводина вспомнила, что мучилась от боли и обиды, а спасение свое нашла в работе. Лишь спустя пару месяцев она вновь обрела спокойствие.

«Год назад я думала, что не выживу вместе с ребенком внутри. Полгода назад мне было очень обидно и плохо, но я начала работать и заниматься делами, и спустя пару месяцев я настолько увлеклась, что наконец-то оценила вкус свободы. Такой легкости я не ощущала никогда в жизни. Я могу жить абсолютно так, как мне хочется, ходить, куда я хочу, воспитывать сына, как считаю нужным, и вообще я пребываю в состоянии невесомости и блаженства от открывшихся возможностей», — разоткровенничалась она.

Воеводина не исключила, что ее текущее спокойствие вновь может смениться страданиями, стоит лишь ей выйти на улицу. Однако если это произойдет, Оксана пообещала забыть о ранее сказанных словах.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Воеводина новостиВоеводина разводМисс Москва-2015Мухаммад VОксана Воеводина
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Думала, что не выживу с ребенком внутри»: Воеводина поведала, как пережила развод
Интересно?
Поделись с друзьями: