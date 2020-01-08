«Думала, что не выживу с ребенком внутри»: Воеводина поведала, как пережила развод

«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина откровенно поведала о том, как сумела пережить непростой развод. Напомним, Мухаммад V официально расторг брак с россиянкой в июле 2019 года. После этого монаршая особа заявил, что практически уверен – Воеводина ему изменяла, а значит, он не является отцом новорожденного мальчика.

Недавно в личном микроблоге сама Оксана призналась – это расставание было для нее очень болезненным. Воеводина вспомнила, что мучилась от боли и обиды, а спасение свое нашла в работе. Лишь спустя пару месяцев она вновь обрела спокойствие.

«Год назад я думала, что не выживу вместе с ребенком внутри. Полгода назад мне было очень обидно и плохо, но я начала работать и заниматься делами, и спустя пару месяцев я настолько увлеклась, что наконец-то оценила вкус свободы. Такой легкости я не ощущала никогда в жизни. Я могу жить абсолютно так, как мне хочется, ходить, куда я хочу, воспитывать сына, как считаю нужным, и вообще я пребываю в состоянии невесомости и блаженства от открывшихся возможностей», — разоткровенничалась она.

Воеводина не исключила, что ее текущее спокойствие вновь может смениться страданиями, стоит лишь ей выйти на улицу. Однако если это произойдет, Оксана пообещала забыть о ранее сказанных словах.