Оксана Воеводина продала кольцо экс-короля Малайзии

Как она рассказала, ей пришлось сделать это, чтобы погасить счет за больницу.

Еще недавно Оксана Воеводина заявила, что требует от своего бывшего супруга, экс-короля Малайзии, огромных алиментов и недвижимость в Лондоне и Москве. Тогда бывший монарх возмутился такими запросами красавицы и отказался идти на эти условия. Может быть, именно это сподвигло бывшую «Мисс Москва» начать распродавать драгоценности.

Так, стало известно, что Оксана продала свое обручальное кольцо. Ювелирное украшение было изготовлено дизайнером Джейкобом Арабо. В переводе на российские деньги его стоимость составляет примерно 16 миллионов рублей.

Как заявила Воеводина изданию Daily Mail, ей пришлось расстаться с кольцом, чтобы погасить счета перед швейцарской клиникой, в которой она лежала для сохранения беременности. При этом модель уточнила, что продала кольцо в три раза дешевле реальной стоимости.