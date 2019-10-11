«Мисс Москва» Воеводина в суде докажет экс-королю Малайзии свою верность

«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина направила в суд требование на установление отцовства ее маленького сына Леона. К таким мерам модель прибегла после того, как бывший супруг и экс-король Малайзии Мухаммад V обвинил россиянку в неверности. По слухам, именно измены Воеводиной стали причиной развода. Тогда сама Оксана отмечала, что была верна супругу, но ДНК-тест делать отказывалась.

Сейчас Воеводина все же решилась подать в суд, чтобы установить отцовство. Экспертиза будет проводиться в российском исполнительном органе власти. Если же Мухаммад V на заседание не явится или вовсе откажется сдавать биологический материал, он автоматически будет признан отцом Леона, уточняет Лента.

Иск от Воеводиной стал следующей мерой после отказа экс-короля выплачивать ей алименты, а также возместить моральный ущерб. Тогда россиянка требовала квартиру в Москве почти за 100 миллионов рублей, дом в Лондоне за 641 тысячу рублей и почти 2 миллиона рублей на содержание сына ежемесячно.