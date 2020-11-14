Оксана Воеводина после расставания с бывшим королем Малайзии похудела до 52 килограммов

Русская красавица Оксана Воеводина, которая была недолгое время замужем за экс-королем Малайзии, призналась, что за последнее время похудела сразу на 15 килограммов. Ее вес при росте 179 сантиметров составляет всего 52 килограмма.

Сейчас Оксана Воеводина счастлива. Не так давно она запустила в соцсетях страничку о красоте. Она отмечает, что ее главная цель избавить девушек от мук выбора. Рынок косметических средств, как она считает, перенасыщен различной продукцией, и она готова помочь в нем разобраться, предложив лучшие средства по уходу.

Также она рассказала, что ее личную страничку в Instagram пытались не так давно взломать злоумышленники. При этом она не думает, что кто-то затаил месть именно на нее. Просто мошенники всегда пытаются атаковать странички публичных людей.

Напомним, что Оксана Воеводина была какое-то время счастлива с монархом Мухаммадом V. Причем от него она родила сына. Сейчас ребенок сживет с мамой, сообщает «Комсомольская правда».

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