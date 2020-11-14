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Оксана Воеводина после расставания с бывшим королем Малайзии похудела до 52 килограммов

«Мисс Москва» 2015 года сейчас прекрасно выглядит.

Оксана Воеводина после расставания с бывшим королем Малайзии похудела до 52 килограммов
Оксана Воеводина. Фото: Globallookpress.com

Русская красавица Оксана Воеводина, которая была недолгое время замужем за экс-королем Малайзии, призналась, что за последнее время похудела сразу на 15 килограммов. Ее вес при росте 179 сантиметров составляет всего 52 килограмма.

Оксана Воеводина
Оксана Воеводина. Фото: Globallookpress.com

Сейчас Оксана Воеводина счастлива. Не так давно она запустила в соцсетях страничку о красоте. Она отмечает, что ее главная цель избавить девушек от мук выбора. Рынок косметических средств, как она считает, перенасыщен различной продукцией, и она готова помочь в нем разобраться, предложив лучшие средства по уходу.

Также она рассказала, что ее личную страничку в Instagram пытались не так давно взломать злоумышленники. При этом она не думает, что кто-то затаил месть именно на нее. Просто мошенники всегда пытаются атаковать странички публичных людей.

Напомним, что Оксана Воеводина была какое-то время счастлива с монархом Мухаммадом V. Причем от него она родила сына. Сейчас ребенок сживет с мамой, сообщает «Комсомольская правда».

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