Пугачева с нюдовым макияжем и разбеленно-розовым маникюром запечатлелась со своим любимым десертом

72-летняя Алла Пугачева уже несколько лет удивляет публику своим моложавым, стройным, подтянутым видом. Известно, что народная артистка ради здоровья и красоты отказалась от некоторых пристрастий. Например, бросила курить и переедать. Тем не мене периодически маленькие радости она себе позволяет.

К примеру, Пугачева обожает мороженое и при всем желании оставаться стройной, она не желает прощаться с любимой сладостью. Звезду уже подлавливали в кафе за поеданием этого десерта, а теперь запечатлели на домашнем празднике в честь дня рождения детей Гарри и Лизы.

Алла Борисовна на торжестве предстала в своем любимом цвете – черном, облачившись в шелковую блузку, брюки с завышенной талией и милую шляпку, украшенную перьями. Звезда выбрала нюдовый естественный макияж, сделав акцент на выразительных глазах, и разбеленно-розовый маникюр.

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