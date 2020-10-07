Леди в красном: Алла Пугачева засветилась со сладким лакомством в кафе

Оказывается, Примадонна не прочь иногда отведать мороженого в рожке.

Аллу Пугачеву запечатлели в одном из кафе за поеданием десерта. Примадонна отдала предпочтение обычному мороженому в вафельном рожке.

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Для выхода в свет звезда выбрала красное силуэтное платье выше колен и длинный черный жакет. Голову певицы покрывала шляпа, но в заведении она сняла ее и положила рядом. Шею жена Максима Галкина украсила длинным ожерельем с кулоном.

К слову, Алла Борисовна уже не первый раз демонстрирует привязанность к этому лакомству. На дне рождения своих детей Лизы и Гарри она как-то не только отведала сама аппетитного мороженого, но и угостила из своих рук мужа.

Это фото обнародовал в Сети Александр Буйнов, который присутствовал на празднике. «Картина маслом под названием «Любовь»», — подписал он кадр.