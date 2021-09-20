Именинница в домашнем: Лиза Галкина в белом худи и легинсах задула свечи на праздничном торте в виде замка

Близнецы Аллы Пугачевой и Максима Галкина Гарри и Лиза продолжают принимать поздравления с днем рождения.

В минувшую субботу, 18 сентября, самым известным близнецам нашей страны, Лизе и Гарри Галкиным исполнилось по восемь лет.

Алла Пугачева и Максим Галкин в честь этого события устроили праздник в замке в деревне Грязь. Но принимали наследники известной пары поздравления не только в субботу, а и в воскресенье.

больше по теме Такая домашняя: Алла Пугачева в кюлотах и туфлях с белыми носочками повеселилась с детьми и подругой в замке Певица Алла Пугачева накануне продолжала отмечать день рождения близнецов Гарри и Лизы.

В этот день в гости к именитому семейству пришла давняя подруга Аллы Пугачевой Алина Редель. Она подарила Гарри и Лизе роскошный торт в виде замка.

«С днем рождения вас», — пела Алина Редель, презентуя шикарное изделие кондитерского искусства.

Виновники торжества с удовольствием задували свечи на нем.

Принимали дети гостью не при параде. И Лиза, и Гарри были облачены в домашнюю одежду. Лиза Галкина предстала в белом худи и черных легинсах, а Гарри — в футболке и брюках из разбеленного денима.

Алла Пугачева также была облачена в домашний наряд. На кадрах, которыми поделилась Алина Редель, Примадонна предстала в кюлотах, лонгсливе и черных туфлях с белыми носочками.

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