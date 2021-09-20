Именинница в домашнем: Лиза Галкина в белом худи и легинсах задула свечи на праздничном торте в виде замка

В минувшую субботу, 18 сентября, самым известным близнецам нашей страны, Лизе и Гарри Галкиным исполнилось по восемь лет.
Алла Пугачева и Максим Галкин в честь этого события устроили праздник в замке в деревне Грязь. Но принимали наследники известной пары поздравления не только в субботу, а и в воскресенье.
В этот день в гости к именитому семейству пришла давняя подруга Аллы Пугачевой Алина Редель. Она подарила Гарри и Лизе роскошный торт в виде замка.
«С днем рождения вас», — пела Алина Редель, презентуя шикарное изделие кондитерского искусства.
Виновники торжества с удовольствием задували свечи на нем.
Принимали дети гостью не при параде. И Лиза, и Гарри были облачены в домашнюю одежду. Лиза Галкина предстала в белом худи и черных легинсах, а Гарри — в футболке и брюках из разбеленного денима.
Алла Пугачева также была облачена в домашний наряд. На кадрах, которыми поделилась Алина Редель, Примадонна предстала в кюлотах, лонгсливе и черных туфлях с белыми носочками.
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