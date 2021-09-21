«Подчеркнула недостатки фигуры»: Волочкова предстала на ТНТ в грязно-кофейном платье на запах, увеличив плечи

Анастасия Волочкова приняла участие в шоу «Где логика?» на ТНТ, представ в «Главкино» в платье на запах в коричневых тонах. Балерина примерила с ними свою любимую обувь – туфли на платформе в сочетании с высокими шпильками.

Модный эксперт Teleprogramma.pro Надя Иванова заметила, что это не самый лучший лук артистки и объяснила почему.

«Анастасия никогда не отличалась тонким вкусом и не была иконой стиля, но этот образ особенно провальный. Платье на ней плохо сидит, плохо скроено, к тому же, не отглажено. Оттенок платья не подходит Настиному цветотипу, ей больше идут холодные оттенки и чистые цвета. Здесь он кофейно-грязный приглушенный, делает внешность Анастасии блеклой, болезненной.

Фасон на запах расширяет линию плеч и сужает линию бедер, но у Анастасии как раз фигура перевернутого треугольника, плечи итак широкие, а бедра узкие. Таким фасоном она только подчеркивает недостатки своей фигуры.

Босоножки тоже не очень хорошо сочетаются с платьем, потому что оно дает отсыл к стилю деловому, а обувь – к вечерней моде. И фасон таких босоножек был актуальным ровно 20 лет назад. Я не знаю, почему Анастасия не прибегает к помощи стилистов, ведь это не такое дорогостоящее удовольствие. У балерины прекрасные внешние данные с учетом ее возраста, а вот стиль хромает, поэтому все-таки посоветую ей обратиться к специалистам», — прокомментировала Надя Иванова.

Справка Teleprogramma.pro

Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фешн 19 лет.

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