Редкое фото: сын Собчак запечатлел знаменитых папу, деда и старшего брата на одном снимке в домашней обстановке

Редкий снимок опубликовал в личном блоге актер Максим Виторган. На обнародованном фото он запечатлен со своим отцом народным артистом Эммануилом Виторганом и сыном Даниилом Виторганом от бывшей жены Виктории Верберг. При этом, как оказалось, этот снимок сделал еще один родственник – младший сын от Ксении Собчак Платон.

«Мы с тобой одной крови… А Платон снимает», — подписал фото Максим Виторган.

В кадре родственники предстают в домашней обстановке, где много книг на полках и стоит гитара.

Напомним, у Максима Виторгана также есть дочь Полина от актрисы ТЮЗа Виктории Верберг, которая тоже пошла по стопам матери, отца и деда и стала артисткой. Она снялась в сериалах «Вы все меня бесите», «Дневник доктора Зайцевой» и «Вертинский», а также в картинах «Очень женские истории», «Выше неба», «Жизнь раз».

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