«Стопроцентный»: Кравец потерпела модный провал, явившись на телевидение в платье с эффектом коротких ног

Марина Кравец – актриса, безусловно, привлекательная, с яркой харизматичной внешностью, выразительными глазами и прекрасной фигурой.

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Даже роды в апреле прошлого года не изменили форм брюнетки. Звезда восстановилась практически сразу же после появления на свет дочери Вероники от мужа Аркадия Водахова.

Однако на съемках шоу ТНТ «Где логика?» она выглядела старомодно и как будто прибавив сразу несколько килограммов. За счет чего это произошло Teleprogramma.pro рассказала стилист-имиджмейкер Диана Плиско.

«Платье с рукавами-буфами А-образного силуэта выглядит на Марине Кравец несколько старомодно. Особенно в сочетании с кудрявой прической. В платье искажены пропорции тела артистки, из-за чего получился очень тяжелый низ. Плюс ко всему подол платья заканчивается не в самом лучшем месте и ножки стали выглядеть очень тяжелыми. Эффект массивных икр усиливают туфельки с маленьким носиком. Это стопроцентный модный провал», — прокомментировала лук юмористки Диана Плиско.

Справка Teleprogramma.pro

Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и стиле на YouTube-канале. Является персональным стилистом и fashion-стилистом. Диана работает в индустрии моды уже больше 10 лет.

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