«Сейчас максимально актуальны»: какие трендовые сапоги этой осени никогда не выйдут из моды, рассказал Рогов

Купив эту стильную обувь, можно будет пользоваться ей годами, пока она не сносится.

Стилист и телеведущий Александр Рогов на своем YouTube-шоу Rogov live рассказал о модных сапогах этой осени.

В тренде ботфорты на шпильке с узким мысом, особенно востребованы у модниц цветные и яркие, но на плоской подошве тоже очень актуальны. Стали пользоваться популярностью жокейские сапоги, с округлым мысом, прямым голенищем до колена и с низким широким каблуком.

Второе дыхание получили сапоги-казаки, которые уже несколько лет подряд появляются на модных подиумах и, как оказалось, не собираются сдавать свои позиции.

«Это абсолютно вневременная покупка. Сейчас казаки максимально актуальны», — прокомментировал Александр Рогов.

В масс-маркете стилист нашел во время записи программы невысокие казаки оттенка латте из натуральной кожи за 4999 рублей. По мнению фэшн-эксперта, это хорошая цена, ведь данная обувь — на долгое время.

Ранее Рогов показал стильный лук с казаками в актуальных тенденциях. Сейчас модно заправлять брюки в сапоги. И казаки с широким голенищем идеально для этого подходят, а вот узкая обувь — не самый хороший вариант в данном случае.

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